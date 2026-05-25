Con la presencia del capitán James Rodríguez, la selección de Colombia anunció el lunes la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Esta será la tercera Copa del Mundo de James con los cafeteros, que participarán por séptima vez tras ausentarse de la cita de Qatar en 2022.

“James está bien, ha entrenado mucho y está en buena condición”, dijo el seleccionador Néstor Lorenzo durante su comparecencia en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

James Rodríguez es capitán de la selección colombiana Foto: Imago7

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Además, gracias a sus actuaciones con Cruz Azul, donde pudo salir campeón del Clausura 2026 ate Pumas, el defensor central Willer Ditta también fue llamado para asistir a la máxima fiesta del futbol internacional.

Su compañero de equipo, Kevin Mier, quedó fuera de la consideración de los guardametas.

Colombia debutará en el Grupo K el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México. Luego se medirá con la República Democrática del Congo el 23 en Guadalajara y cerrará la primera fase el 27 ante Portugal en Miami.

Lista completa de Colombia para el Mundial

Porteros: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes).

Centrocampistas: Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jorge Carrascal (Flamengo), Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Betis), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).