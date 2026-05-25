EL 11 de junio, la Selección Mexicana debutará en el Mundial en el estadio Banorte contra su similar de Sudáfrica. Para cuando eso suceda, Gilberto Mora podría establecer un nuevo récord para el Tri, que se estableció en la primera edición del torneo en 1930.

Desde entonces, durante 96 años, nadie ha sido capaz de romper la marca, que en ese entonces, logró el jugador Manuel 'Chaquetas' Rosas para el Tri.

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¿Qué récord puede romper Gilberto Mora en el Mundial?

Se trata de el jugador más joven que ha jugado para la Selección Mexicana en una Copa del Mundo. En su tiempo, Rosas lo hizo con 18 años y 135 días de edad.

Para la edición de Norteamérica, 'Morita' tendrá 17 años y 240 días, lo que lo haría acreedor de esta increíble marca, que además, luce muy difícil de superar.

Gilberto Mora ante Ghana Foto: Imago7

El mediocampista ofensivo de los Xolos de Tijuana se ha hecho un importante lugar en la Selección de Aguirre gracias a su técnica, visión de juego y creatividad.

Por lo que su participación, pese a su corta edad, será crucial para el conjunto azteca. Que además tendrá la presión de jugar en casa.