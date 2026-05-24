La gran final del Clausura 2026 de la Liga MX reunió ingredientes especiales dentro y fuera de la cancha. Aunque no pudieron participar sobre el césped, Guillermo ‘Memote’ Martínez y Erik Lira se hicieron presentes en el estadio Olímpico Universitario para acompañar a Pumas y Cruz Azul en el partido que definió al nuevo campeón del futbol mexicano.

Horas antes del encuentro decisivo, ambos futbolistas se integraron a las concentraciones de sus respectivos clubes tras obtener autorización del técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre. El permiso permitió que los seleccionados nacionales formaran parte del ambiente previo a uno de los compromisos más importantes del semestre.

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El duelo llegó después de un empate sin goles en el encuentro de ida, disputado en el estadio Ciudad de los Deportes. Con ese antecedente, Pumas y Cruz Azul arribaron a Ciudad Universitaria con la obligación de conseguir una victoria para levantar el trofeo del Clausura 2026.

Para el conjunto universitario, el compromiso representó una oportunidad inmejorable de terminar con una larga espera de 15 años sin coronarse campeón del futbol mexicano. Desde el Clausura 2011, la escuadra auriazul no conquista el campeonato, situación que elevó la expectativa entre sus aficionados por conseguir la octava estrella de su historia.

Del otro lado, Cruz Azul también enfrentó una presión considerable. La Máquina buscó terminar una sequía cercana a cinco años sin conquistar la Liga MX, luego de su último campeonato conseguido en el 2021 frente a Santos Laguna.

¿Cómo fue la aparición de 'Memote' Martínez y Erik Lira?

La presencia del ‘Memote’ Martínez no pasó desapercibida. El delantero mexicano recibió una cálida bienvenida por parte de los aficionados de Pumas al llegar al inmueble. Más tarde, desde uno de los palcos, agradeció las muestras de cariño de la afición universitaria.

En tanto, Erik Lira también recibió muestras de respaldo por parte de seguidores celestes presentes en el estadio. El mediocampista mostró serenidad antes del compromiso y dejó un mensaje de confianza para la afición cementera al asegurar que harán historia.

La ausencia de ambos en la Liguilla obedeció a su convocatoria con el Tri, equipo que comenzó concentración rumbo a la Copa del Mundo 2026.