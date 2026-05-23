En octubre de 2026, Gilberto Mora cumplirá la mayoría de edad. Antes de llegar a los 18 años, el volante mexicano ya presumirá en su historial el haber disputado una Copa del Mundo.

Para una afición con hambre de victorias y de trascendencia mundial, muchas de sus esperanzas están depositadas en un futbolista de apenas 17 años y que desde los 16 ya conquistó títulos con la Selección Mexicana.

Para cualquier otro, la presión a su corta edad podría jugar un papel contraproducente, pero en Mora no es así. Ante Ghana, el joven futbolista volvió a dar otra gran exhibición y Javier Aguirre lo calificó como "un jugador distinto".

Gilberto Mora revela que no ha tenido contacto con Javier Aguirre desde que se lesionó / FOTOS: Imago7

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“Siempre digo que lo tomo como una motivación. Creo que todos los jugadores que estamos aquí somos muy importantes para el país y para la Selección. Entonces, siempre trato de disfrutar, de salir a competir, de hacer mi juego y tratar de dar lo mejor de mí en cada partido", declaró Gilberto Mora sobre la esperanza que provoca en la afición mexicana.

Frente al equipo africano, Mora recibió algunas patadas que para la abismal diferencia de físicos lo pudo intimidar; sin embargo, no se achicó, pidió la pelota y lo intentó una y otra vez. Las patadas no lo intimidan.

“Yo siempre trato de salir al campo a hacer mi futbol. Hay partidos en los que puede haber muchas patadas y eso, pero es parte del juego. Mejor trato de pensar en la siguiente jugada; el cambio así lo decidió el profe", declaró Gil luego del triunfo (2-0) tricolor.

La motivación de Mora es enorme. Ser el menor de la Selección Mexicana, sentir el arropo de su familia y compañeros en el Tricolor lo tiene más que ilusionado.

“La motivación la tengo todos los días con mi familia y con todos mis compañeros. Lo decía antes: somos una familia fuera del vestidor y, dentro de la cancha, creo que también se nota mucho. La verdad, estoy contento de poder estar aquí, de poder demostrar mi futbol y, pues, espero seguir así para llegar con todo al Mundial", concluyó ilusionado Mora.