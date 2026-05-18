El mediocampista español Fermín López se perderá perderse el Mundial debido a una fractura en el pie derecho.

El Barcelona informó el lunes que López, de 23 años de edad, deberá someterse a una cirugía para tratar la lesión sufrida en el partido de la liga española del equipo el domingo.

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El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/xE3tX96882 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026

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“Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico”, dijo el club.

El Barça no dio un plazo para la recuperación de López, pero no se esperaba que estuviera en condiciones a tiempo para el Mundial del próximo mes. España debuta contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta.

López integró la selección de España que conquistó la Eurocopa de 2024, así como el equipo Sub23 que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Marcó seis goles en los Juegos, incluidos dos en la final contra la anfitriona Francia.

La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, afronta como una de las favoritas el torneo internacional con una baja importante, que aporta goles, asistencias y frescura en un ataque talentoso que lidera Lamine Yamal, su compañero en el Barcelona.