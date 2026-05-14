Este jueves, Didier Deschamps dio a conocer la lista definitiva de los 26 jugadores de Francia que estarán presentes en el Mundial de este verano, donde Kylian Mbappé comanda la convocatoria.

"Donnatello", como se le conoce al astro galo, estará disputando su tercera Copa del Mundo con 27 años, habiendo ganado una en 2018 y también jugó la final en 2022, cuando cayeron frente a Argentina.

Ante este escenario, el jugador del Real Madrid compartió una fotografía suya de niño con una playera de la selección francesa.

"Copa del Mundo, Parte 3. Estoy increíblemente orgulloso de poder representar a mi país una vez más en la competición más importante de todas. Vamos a intentar que se sientan orgullosos", compartió el capitán de Francia en redes sociales.

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Coupe du Monde, Partie 3.

Un fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers.



🇫🇷🙏🏽💫 @equipedefrance pic.twitter.com/9qnMPz9txp — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 14, 2026

En esta misma imagen, aparece el galo con la copa de la FIFA en el Mundial de Rusia 2018, donde anotó en la final para convertirse en el anotador más joven en esa instancia. También aparece una imagen de él en la final del Mundial 2022, partido en el que anotó triplete frente a Argentina.

La participación de Mbappé en copas del mundo han sido destacadas. En Rusia anotó cuatro goles, fue clave en la obtención del título y también quedó demostrado que sería un futbolista que marcaría una época en el futbol.

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Para Qatar 2022, el atacante galo sumó 8 anotaciones, tres de ellas en la final del certamen y así llegar a los 12 goles en mundiales para acercarse a la marca de Miroslav Klose, quien es el máximo goleador con 16.

Ahora, en el Mundial que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, Kylian buscará anotar más de cuatro veces para sobrepasar el récord del futbolista alemán.