Cristiano Ronaldo Jr, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, ha sido convocado por la selección sub-16 de Portugal en un torneo que se celebrará a finales de mayo, según anunció este martes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Cristiano Jr, de 15 años, es uno de los 22 jugadores que integran la plantilla de la selección lusa para el Torneo de Desarrollo de la UEFA, que se disputará entre el 19 y el 24 de mayo en la ciudad de Bragança, en el norte de Portugal y fronteriza con Galicia (España).

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Además de Portugal, en la competición participarán Grecia, Italia y la República Checa.

El primogénito de CR7 suma un gol en seis partidos con la sub-16 y dos trofeos conquistados: el Torneo Internacional del Algarve del pasado febrero y la Copa de las Federaciones, organizada el pasado octubre en Turquía.

Anteriormente, con la sub-15, destacó en un torneo en Croacia que Portugal ganó gracias a un doblete suyo en la final.

Cristiano Ronaldo Júnior juega actualmente en las categorías inferiores del Al Nassr saudí, el club de Cristiano, y es extremo, la posición que su padre ocupó en los primeros años de carrera.

También pasó por las canteras de la Juventus de Turín y del Manchester United.