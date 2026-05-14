Álvaro Fidalgo se posiciona como uno de los naturalizados que formará parte de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, algo que ha dividido a la afición tricolor, donde algunos siguen en contra de tener a futbolistas no nacidos en el país dentro de la escuadra nacional.

Pese a toda la polémica que ha levantado la llegada del ex del América al equipo azteca, uno de los últimos grandes capitanes de México dio el visto bueno para el futbolista español.

Andrés Guardado, cinco veces mundialista con el Tri, habló sobre lo qué podrá sumar el hoy jugador del Betis dentro del plantel dirigido por Javier Aguirre en la Copa del Mundo.

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"Me parece un jugador muy inteligente, que puede ayudar mucho a la selección si le toca ir al Mundial. Es un jugador que no sobresale en nada pero hace todo bien, no te pierde pelotas, hace todo bien, que corre todo el partido, es de esos jugadores que tu necesitas tener en una plantilla", mencionó el histórico mediocampista tricolor en el podcast de Mario Suárez.

Fidalgo llegó a la Selección Mexicana por primera vez para los partidos de México frente a Portugal y a Bélgica, en ambos le tocó ser titular y parece que a partir de esos dos juegos amarró su boleto para la Copa del Mundo de este verano.