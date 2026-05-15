Javier Aguirre no pierde detalle del trabajo de los porteros. Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo están bajo la lupa del Vasco día a día. Cada persona tendrá a su favorito, pero el técnico nacional tiene la última palabra.

Memo Ochoa busca su sexta Copa del Mundo, la experiencia es mayor que la de todos, pero las ganas no cambian. Deja su destino en manos del Vasco Aguirre; sin embargo, asegura que quiere sumar dentro o fuera de la cancha.

Cuántas Copas del Mundo ha jugado Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana / FOTO: Imago7

“Cuando me aventé y decidí que quería estar en este Mundial, que aún me falta estar en la lista final, yo sabía que era complicado. No es fácil y nadie lo ha hecho... vas peleando con cosas deportivas y también contra cosas naturaleza como la edad, pero sabía internamente que estaba bien. Sé que puedo seguir aportando desde la cancha, me preparé fuerte y la gente así lo ha visto”, declaró Paco Memo.

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La competencia en el arco tricolor es fuerte, pero Ochoa sabe que su presencia es importante para sus compañeros. Tomar otro rol, el de líder, no disgusta al histórico portero surgido del América y describe brevemente su papel como uno de los hombres de experiencia.

“Es un orgullo el estar acá, también es una responsabilidad el vestir esta playera y hay que hacérselos ver. No pasa todos los días y no es sencillo estar acá. Muchos compañeros se han quedado en el camino y creo que eso tengo que contagiar. Somos unos privilegiados. Debo apoyar, cobijarlos y empujarlos”, aseveró.

Guillermo Ochoa no piensa en las críticas

Increíblemente, de manera injusta o sin fundamentos en ocasiones, Memo Ochoa se ha convertido en un blanco de cuestionamientos y críticas constantemente, pero él elige no detenerse a pensar en ello.

“No me voy a detener a verlo, la gente es la que decide. Lo importante es sumar, la selección necesita que estemos unidos, y creo que vamos por ahí. Lo he hecho siempre con pasión, orgullo, buscando lo mejor de mí, lo he dado todo y el día de mañana me puedo ir tranquilo. Mientras uno sea entregado, leal y profesional, la gente lo reconoce”, concluyó Ochoa.