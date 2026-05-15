El técnico de los Diablos Rojos, Rudi García, que dirigirá a Bélgica por primera vez en la fase final de un gran torneo, explicó que entre sus criterios para configurar la lista en general ha pesado la idea de mantener "la noción de grupo" que logró la clasificación.

"He buscado equilibrio entre la experiencia y la juventud, también a nivel de puestos, poder doblar todos los puestos, que es una evidencia, pero también tener una tercera opción en cada puesto, jugadores que permiten cambiar el sistema de juego dentro de un partido", dijo.

Garcia también subrayó la importancia de configurar una lista que permita una buena convivencia porque "en un grupo de 26 hay algunos que jugarán más que otros, algunos igual que no juegan...", tras anunciar una convocatoria con tres porteros, nueve defensas, seis centrocampistas y ocho delanteros, con Youri Tielemans como capitán.

México empata ante Bélgica Foto: Imago7

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El seleccionador belga evitó fijar un objetivo concreto en el torneo y dijo que "hay que separar el objetivo de la ambición".

"La ambición no tiene límite (...). El objetivo, no hay que mentir tampoco.... recuerdo que en 2022 en Catar, Bélgica no pasó la fase de grupos. Intentemos pasar la fase de grupos y luego ya veremos", señaló.

"Hay equipos mejores que nosotros porque nosotros no somos favoritos, somos 'outsiders'", afirmó.

Bélgica, que tendrá que entregar la lista definitiva a la FIFA el 1 de junio, competirá en el Grupo G del Mundial que se disputa del 11 de junio al 19 de julio. Sus rivales serán Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Lista completa de Bélgica para el Mundial

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo/FRA).

Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ING), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion/ING), Thomas Meunier, Arthur Theate, Zeno Debast, Nathan Ngoy, Koni De Winter, Brandon Mechele, Joaquin Seys.

Centrocampistas: Youri Tielemans (Aston Villa/ING), Amadou Onana (Aston Villa/ING), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers/ESC), Hans Vanaken (Brujas), Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Axel Witsel (Girona/ESP).

Delanteros: Leandro Trossard (Arsenal/ING), Jérémy Doku (Manchester City/ING), Alexis Saelemaekers (AC Milán/ITA), Dodi Lukebakio (Benfica/POR), Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Romelu Lukaku (Nápoles/ITA), Diego Moreira (Estrasburgo/FRA), Matías Fernández-Pardo (Lille/FRA).