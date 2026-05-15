La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso que los clubes de futbol implementen escuelas de futbol o “canteras” para niños y niñas que quieran formarse en este deporte.

Indicó que en una reunión para acordar detalles de la Copa Mundial de Futbol 2026, planteó este tema a representantes de un equipo y de la Federación Mexicana de Futbol.

“Pienso que todos los clubes de futbol deberían tener sus escuelas de futbol (...) Sería muy hermoso, la verdad que todos los clubes de futbol del país que están en la primera división tuvieran escuelas de futbol y que las niñas y los niños de todo el país que les gusta tanto este deporte”, señaló.

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Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la mandataria precisó que el gobierno federal no tiene participación en este tema; sin embargo, han mantenido reuniones para organizar los partidos que se llevarán a cabo en Ciudad de México, Guadalajara (Jalisco) y Monterrey (Nuevo León).

“El gran legado sería que el futbol social se convierta también en parte de la visión que tienen los clubes de futbol, porque muchas veces se van solamente por el negocio, que es un negocio, pero que no solo sea el dinero, que también tenga que ver con un vínculo desde las niñas y los niños hasta la Selección Nacional. Bueno, es una opinión, un sueño y lo que yo oigo cuando voy por el país”, expresó.

Al recordar que sus hijos jugaron futbol, la Jefa del Ejecutivo señaló que, de implementarse estas canteras, saldrían grandes jugadores y grandes talentos para la Selección Nacional. En Palacio Nacional, la mandataria destacó que equipos como Pumas y Pachuca, cuentan con sus propias escuelas.

“Es una opinión, como presidenta no me corresponde, digamos meterme en la Federación, pero es una opinión. Y muchos otros temas que se platican por todos lados y que es importante que lo escuche la Federación Mexicana de Futbol y que realmente el legado de esta copa, por supuesto que todos queremos que la Selección gane todos los partidos”, dijo.