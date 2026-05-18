A poco tan solo 25 días de que México vuelva a albergar una Copa del Mundo, Javier Aguirre intenta construir una lista capaz de competir en casa, con experiencia, jerarquía y juventud en un grupo donde conviven futbolistas que llevan años en el equipo, y otros que apenas empiezan a hacerse conocidos.

Para esta edición, el Tri ha mezclado a jugadores que ya lo han visto todo con la camiseta verde y otros que apenas viven sus primeras convocatorias.

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¿Quién es el más grande y más joven de la Selección Mexicana?

El futbolista más veterano del equipo del Vasco es Guillermo Ochoa, quien con 40 años de edad sigue firme en el proceso mundialista. No solo busca mantenerse en la pelea por un lugar rumbo a 2026, también quiere hacer historia en asistir su sexta Copa del Mundo.

El arquero mexicano intentará transmitir liderazgo y experiencia, después de una carrera que lo llevó por Europa y lo convirtió en uno de los nombres más importantes en la historia reciente del Tri.

Guillermo Ochoa podría retirarse tras el Mundial 2026. FOTO: Imago7

Del otro lado está Gilberto Mora, joya de Xolos de Tijuana y el más joven de la convocatoria con apenas 17 años de edad. Mora representa justamente esa nueva generación que México intenta impulsar rumbo al futuro. Con personalidad, talento y una madurez poco común para su edad, comenzó a llamar la atención dentro del futbol mexicano y ya se metió en el radar de la Selección mayor.

Entre ambos hay 23 años de diferencia. Dos jugadores con realidades completamente distintas, pero unidas por el mismo objetivo: hacer el mejor papel posible en la Copa del Mundo. Uno buscará extender una carrera histórica. El otro intentará escribir apenas el primer capítulo de la suya.