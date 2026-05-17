La Selección Mexicana afina detalles para el amistoso frente a Ghana, un compromiso que servirá como ensayo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará el próximo 22 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, sede en la que Javier Aguirre observará variantes antes del debut mundialista ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El cuadro nacional llega a este compromiso con sensaciones positivas. Durante 2026, el Tricolor mantiene el invicto tras sumar tres victorias y dos empates, incluidos igualadas frente a Portugal (0-0) y Bélgica (1-1) en la pasada Fecha FIFA de marzo, resultados que fortalecieron la confianza del grupo.

Lee también Así se llamará el Estadio Azteca durante el Mundial 2026

Desde el pasado 6 de mayo, México inició una concentración especial con 20 futbolistas de la Liga MX. De ese grupo, 12 elementos cuentan con serias posibilidades de integrar la lista definitiva para la Copa del Mundo, mientras otros ocho permanecen bajo observación rumbo al proceso mundialista de 2030.

Para el choque ante Ghana, Aguirre podría apostar por una alineación con mezcla de experiencia local y jóvenes promesas.

¿Cuál sería la posible alineación de Javier Aguirre para enfrentar a Ghana?

En la portería, Raúl Rangel aparece como el favorito gracias a la regularidad que ha mostrado con Chivas y la confianza en las últimas convocatorias del Vasco. Aunque hay que recordar que Memo Ochoa ya se integró a Tri y el duelo ante Ghana podría ser la oportunidad para reaparecer en el marco del Tri.

En defensa, Jesús Gallardo e Israel Reyes ocuparía un sitio en la zaga. y podrían ser completados con nombres como Eduardo Águila, Jesús Gómez, Denzell García o Luis Rey

El mediocampo tendría a Erik Lira como eje de recuperación, acompañado por Luis Romo y Brian Gutiérrez, mientras el juvenil Gilberto Mora también podría recibir minutos para aportar frescura ofensiva. Roberto Alvarado también se perfila como uno de los hombres importantes a la ofensiva.

Alexis Vega luce como una de las cartas ofensivas, acompañado por Guillermo Martínez o Armando González en el centro del ataque.

Sin embargo, el panorama puede cambiar con la incorporación anticipada que podría darse con futbolistas mexicanos que militan en Europa. De acuerdo con el periodista David Medrano, elementos como Raúl Jiménez, Johan Vásquez Edson Álvarez, Jorge Sánchez, César Montes y Julián Quiñones podrían reportar antes de lo previsto para fortalecer al Tricolor frente a Ghana, que modificaría la alineación titular de México ante Ghana.