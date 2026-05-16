No cabe duda que Andrés Guardado es uno de los jugadores más relevantes de la última década en el futbol mexicano y también con el Tri, donde fue capitán por varios años.

El "Principito" es el jugador con más partidos disputados en la Selección Mexicana y también cuenta con el mayor número de victorias con el conjunto nacional.

Durante años, Guardado compartió vestidor y cancha con grandes figuras del balompié nacional, por lo que tiene una amplia baraja de excompañeros con quienes podría armar un equipo de ato nivel.

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En una entrevista con Mario Suárez, exjugador español del Atlético de Madrid y otros clubes, el mediocampista mexicano compartió cuál es su 11 histórico de México.

"Ay, cabrón", respondió el excapitán tricolor al escuchar la pregunta del entrevistador.

Aunque al principio le sorprendió esa dinámica, Andrés respondió muy fácil a la misma para dejar en claro cuáles son los mejores futbolistas mexicanos de la historia.

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En la portería, eligió a Guillermo Ochoa. Su zaga quedó conformada por Claudio Suárez, Rafael Márquez, Carlos Salcido y Salvador Carmona. En el mediocampo se eligió a si mismo y a Pavel Pardo, para armar un ataque letal integrado por Carlos Vela, Chicharito Hernández, Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco.

"¿Con ese equipo llegan a cuartos seguro, no?", preguntó Suárez entre risas a lo que Guardado respondió "sí, pero los de adelante no defenderían y tocaría correr".