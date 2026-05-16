Las Copas del Mundo representan el escenario más exigente del futbol internacional. Ahí, las selecciones nacionales buscan la gloria frente a millones de espectadores y, en ese contexto, los goles adquieren una dimensión histórica.

Algunos valen títulos, otros provocan remontadas, y varios más quedan inmortalizados por su belleza o significado. La Selección Mexicana también ha dejado huella con anotaciones que forman parte de la historia.

A lo largo de las distintas ediciones mundialistas, el Tricolor ha construido una galería de momentos inolvidables. Entre disparos de larga distancia, remates espectaculares y jugadas de gran técnica individual, México ha conseguido goles que trascendieron el marcador y se instalaron en el recuerdo de la afición.

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El primero de ellos, y quizá el más emblemático, pertenece a Manuel Negrete.

En la Copa del Mundo de 1986, celebrada en territorio mexicano, el exmediocampista firmó una obra maestra frente a Bulgaria en los Octavos de Final. Tras un pase de Javier Aguirre, Negrete controló el balón con el pecho y conectó una tijera perfecta sin dejarlo caer. La pelota terminó incrustada en el ángulo del arco rival y el tanto fue reconocido posteriormente como el mejor gol en la historia de los Mundiales.

En 2002, Jared Borgetti sorprendió al mundo con un remate de cabeza frente a Italia. El delantero mexicano aprovechó un centro preciso de Cuauhtémoc Blanco y, con un movimiento de cuello excepcional, venció a Gianluigi Buffon. Aunque el encuentro terminó empatado, aquella anotación permanece entre las más recordadas del torneo celebrado en Corea-Japón.

La generación de 1994 también dejó goles imborrables. Uno de ellos llevó la firma de Marcelino Bernal, quien frente a Italia sacó un potente disparo de larga distancia que permitió al Tri empatar un duelo clave y avanzar como líder del llamado “Grupo de la Muerte”. Días antes, Luis García había castigado a Irlanda con un derechazo cruzado que abrió el camino hacia una victoria determinante en la fase de grupos.

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La Copa del Mundo de Francia 1998 también entregó imágenes memorables para México. Ante Bélgica, Cuauhtémoc Blanco apareció en el área para empujar un balón aéreo con gran técnica y rescatar un empate cuando el panorama parecía adverso. Ese mismo torneo, Luis Hernández hizo estallar la ilusión nacional al adelantar al Tricolor frente a Alemania en los Octavos de Final, luego de quitarse a defensores rivales antes de definir dentro del área.

Ya en Alemania 2006, el nombre de Antonio Naelson 'Sinha' quedó escrito en la historia al convertirse en el primer naturalizado en marcar para México en una Copa del Mundo. Su cabezazo frente a Irán selló una sólida victoria tricolor y rompió paradigmas dentro de la Selección Nacional.

En Corea-Japón 2002, otro golazo apareció gracias a Gerardo Torrado, quien sacó un potente zurdazo desde fuera del área para derrotar a Ecuador y darle tres puntos fundamentales al combinado mexicano.

Más cerca en el tiempo, el Mundial de Brasil 2014 dejó un momento de enorme emoción con el disparo de zurda de Giovani dos Santos frente a Países Bajos. El atacante sorprendió con un potente remate desde fuera del área que colocó a México cerca de los Cuartos de Final, aunque el desenlace del partido terminó marcado por la polémica del famoso “#NoEraPenal”.

Finalmente, en Rusia 2018, Hirving Lozano protagonizó uno de los episodios más celebrados por el futbol mexicano reciente. El llamado “Chucky” culminó un contragolpe letal ante Alemania con un disparo cruzado que venció a Manuel Neuer y firmó un histórico triunfo en el debut mundialista.