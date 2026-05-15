La selección de Japón ya definió a sus 26 futbolistas para afrontar el Mundial 2026, aunque lo hizo con noticias poco alentadoras.

El técnico Hajime Moriyasu confirmó la ausencia del atacante Kaoru Mitoma, una de las piezas más desequilibrantes del equipo, debido a una lesión muscular que lo dejará fuera del torneo.

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El extremo de 28 años sufrió un problema en los isquiotibiales durante el triunfo de su club, el Brighton & Hove Albion F.C., sobre el Wolverhampton en actividad reciente de la Liga Premier. Tras una evaluación médica, el cuerpo técnico decidió no arriesgar al futbolista.

¿Qué dijo el técnico de Japón durante el anuncio de su lista definitiva para el Mundial?

“El equipo médico evaluó que sería difícil que recuperara la forma física durante el torneo”, dijo Moriyasu en una rueda de prensa.

La baja de Mitoma no es la única sensible para el conjunto asiático. El delantero Takumi Minamino tampoco apareció en la convocatoria después de sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en diciembre, una lesión que frenó su recuperación rumbo al certamen internacional.

Pese a estas ausencias, Japón mantiene una base sólida con futbolistas de experiencia y jugadores consolidados en las principales ligas europeas. En la lista destacan el capitán y mediocampista defensivo Wataru Endo, elemento del Liverpool, así como el veterano lateral Yuto Nagatomo, quien aportará liderazgo en su octava justa mundialista del equipo nipón.

Japón llega al Mundial con confianza tras encadenar cinco victorias consecutivas. En esa racha resaltan triunfos de prestigio frente a Brasil, Inglaterra y Escocia, además de una defensa que no recibe gol desde octubre pasado. Antes del debut mundialista, los asiáticos disputarán un amistoso ante Islandia en Tokio el próximo 31 de mayo.

El representativo japonés busca superar lo realizado en Qatar 2022, cuando sorprendió al ganar su grupo con victorias frente a Alemania y España, aunque terminó eliminado en octavos de final ante Croacia desde la tanda de penales.

Convocatoria de Japón para el Mundial 2026

Arqueros:

Zion Suzuki (Parma)

Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima)

Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Defensores:

Yuta Nagatomo (FC Tokyo)

Shogo Taniguchi (Sint-Truiden)

Ko Itakura (Ajax)

Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

Takehiro Tomiyasu (Ajax)

Hiroki Ito (Bayern Munich)

Ayumu Seko (Le Havre)

Yukinari Sugawara (Werder Bremen)

Volantes:

Junnosuke Suzuki (Copenhague)

Wataru Endo (Liverpool)

Junya Ito (Genk)

Daichi Kamada (Crystal Palace)

Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)

Ao Tanaka (Leeds)

Keito Nakamura (Reims)

Kaishu Sano (Mainz)

Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Yuito Suzuki (Friburgo)

Delanteros: