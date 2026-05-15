A pocos días de revelar la convocatoria definitiva de Brasil para la Copa del Mundo de 2026, Carlo Ancelotti acelera los últimos detalles para conformar la plantilla con la que buscará conquistar un nuevo título mundial.

El seleccionador italiano presenciará el próximo domingo el duelo del Brasileirao entre Athletico Paranaense y Flamengo, una visita clave antes de dar a conocer la lista oficial rumbo al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) confirmó la presencia del estratega en Curitiba para observar de cerca a varios futbolistas del Flamengo, club que aún cuenta con aspirantes a ocupar los últimos espacios disponibles dentro de la convocatoria de 26 elementos.

Aunque Ancelotti ha señalado en distintas entrevistas que ya está definida su lista del Mundial, el exentrenador del Real Madrid todavía mantendría aún abiertas dos plazas.

Entre los candidatos aparecen tres nombres del conjunto carioca: el delantero Pedro, el mediapunta Lucas Paquetá y el extremo Samuel Lino, quienes intentarán convencer al estratega italiano con sus actuaciones.

Por otra parte, algunos integrantes del Flamengo parecen tener el boleto prácticamente asegurado. El defensa Danilo, con pasado en clubes como Real Madrid y Manchester City, apunta a liderar la zaga brasileña junto a Léo Pereira, mientras que Alex Sandro también luce como una opción sólida para reforzar el costado izquierdo.

¿Neymar estará en la lista final de la selección de Brasil?

La decisión de Ancelotti de acudir al encuentro del Flamengo también deja una señal importante rumbo al Mundial. El estratega no asistirá al partido entre Santos y Coritiba, donde Neymar tendrá actividad en el campeonato local. El atacante del Santos representa una de las principales incógnitas de la lista final.

Desde que tomó el mando de la Canarinha en mayo de 2025, Ancelotti no ha convocado al histórico camisa 10 y ha dejado claro que solo contará con futbolistas que se encuentren en plenitud física. Ese criterio mantiene abierta la discusión sobre el futuro inmediato del exjugador del Barcelona y Paris Saint-Germain.

Brasil disputará la fase de grupos del Mundial en territorio estadounidense. El conjunto sudamericano debutará el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey. Posteriormente chocará con Haití en Filadelfia el 19 de junio y cerrará la primera ronda el 24 del mismo mes frente a Escocia en Miami.