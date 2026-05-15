Después de más de medio siglo lejos de la máxima vitrina del futbol internacional, la Selección de Haití ya tiene definidos a los jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo de 2026.

El técnico francés Sébastien Migné presentó la convocatoria definitiva de 26 futbolistas, una plantilla encabezada por el veterano arquero Johny Placide, figura histórica del combinado caribeño y un nombre imposible de olvidar para la afición mexicana.

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Haití regresa al Mundial tras 52 años de ausencia, luego de asegurar su boleto en las Eliminatorias de Concacaf. La escuadra caribeña afrontará apenas su segunda participación en una justa mundialista, una cita que representa uno de los capítulos más importantes en la historia deportiva del país.

Entre los nombres más destacados aparece Johny Placide, guardameta de 38 años y actual jugador del Bastia de Francia.

¿Por qué es recordado por México el portero de la Selección de Haití?

El capitán haitiano llega como líder de un plantel con experiencia y talento europeo, además de cargar con un antecedente especial frente a México.

Su nombre quedó marcado en la memoria del futbol mexicano por el Preolímpico de 2008, torneo en el que Haití complicó el camino del Tricolor y contribuyó a su eliminación por diferencia de goles.

Además, ese partido y el portero es muy recordado por a memorable narracción de Christian Martinoli al destacar las innumerables fallas del seleccionado mexicano y las apariciones del arquero haitiano.

Haití contará con otro referente de peso: Duckens Nazon, máximo goleador histórico del equipo nacional. El delantero será una de las principales cartas ofensivas de un plantel que también presume futbolistas con actividad en ligas competitivas del continente europeo.

La misión de Haití no luce sencilla. El conjunto dirigido por Sébastien Migné quedó ubicado en el Grupo C, donde enfrentará a selecciones de gran nivel como Brasil, Escocia y Marruecos. Dos de esos rivales incluso parten entre los favoritos para pelear por el título mundial.

Convocatoria de Haití para el Mundial 2026

Porteros:

Johny Placide (Bastia-FRA)

Alexandre Pierre (Sochaux-Montbéliard-FRA)

Josué Duverger (Cosmos Koblenz-GER)

Defensas:

Carlens Arcus (Angers-SCO)

Wilguens Pauguain (Zulte Waregem-BEL)

Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks-USA)

Martin Expérience (Nancy-FRA)

Jean-Kévin Duverne (KAA Gante-BEL)

Ricardo Ade (Liga de Quito-ECU)

Hannes Delcroix (Lugano-SUI)

Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II-SUI)

Centrocampistas:

Leverton Pierre (Vizela-POR)

Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive-USA)

Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union-USA)

Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton-GBR)

Pierre Woodensky (Violette-HAI)

Dominique Simon (Tatran Presov-SVK)

Delanteros: