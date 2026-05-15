Pocos futbolistas mexicanos de la década de los noventa despertaron tanta admiración por su talento como Ramón Ramírez.

Dueño de una zurda elegante, visión privilegiada y gran capacidad para asistir, el exjugador dejó huella tanto en clubes como en la Selección Mexicana.

Sin embargo, además de su calidad dentro del campo, existía un detalle que acompañó gran parte de su trayectoria y que despertó curiosidad entre los aficionados: la venda que utilizaba en la muñeca durante los partidos.

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El histórico futbolista destacó desde muy joven gracias a su técnica individual y capacidad para desequilibrar. Con el paso de los años se convirtió en referente de Chivas, club donde conquistó el título del torneo de 1997 y consolidó una carrera que también incluyó etapas con América y Santos Laguna.

En el plano internacional, Ramón Ramírez vivió una etapa importante con la Selección Mexicana.

Entre 1991 y 2000 disputó alrededor de 120 encuentros con el Tricolor, participó en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, además de convertirse en uno de los futbolistas más talentosos de aquella generación.

¿Por qué motivo Ramón Ramírez usaba una venda en la muñeca?

Uno de los momentos más recordados de su carrera mundialista llegó en Francia 1998, torneo donde desempeñó un rol más ofensivo y aportó una asistencia decisiva para el empate de México ante Bélgica en fase de grupos. Fue Ramírez quien habilitó a Cuauhtémoc Blanco para una anotación clave en el empate 2-2.

Pero más allá de las jugadas memorables, durante años muchos seguidores se preguntaron por qué el exseleccionado mexicano utilizaba una venda en la muñeca. La respuesta, lejos de un tema estético o de superstición, tenía un origen táctico impulsado por el entonces entrenador del Tri, Miguel Mejía Barón.

"Muy muy claro y decía la palabra "ahí". Lo que pasa es que cuando a mí me mete Miguel Mejía Barón... me improvisan como defensa lateral, yo nunca fui defensa en toda mi carrera, en toda mi vida, en toda mi formación, yo sí fui un volante, digamos, ofensivo, no un 10 tampoco, pues dice Miguel Mejía Barón: 'vas a jugar de lateral, pero que no se te olvide que eres eso y que en cuanto se pierda la pelota... entonces me puso "ahí", 'ahí tienes que regresar'. 'Si no te acuerdas, te lo voy a tener que escribir, te lo vas a tener que poner en una tela adhesiva', entonces pues yo me lo puse, me fue muy bien, ya lo utilicé como cábala", explicó el exjugador en charla con Javier Risco.

"'Ahí', eso significaba que si se perdiera la pelota, que me diera cuenta que no era mediocampista, que era defensa y que tenía que regresar "ahí", en cuanto se pierda la pelota "ahí", entonces me lo pusieron para que no se me olvidara, como a los niños de escuela", comentó entre risas el exfutbolista de las Chivas.