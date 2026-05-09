Las Copas del Mundo suelen dejar imágenes imborrables, goles históricos y figuras eternas, pero también episodios polémicos que permanecen en la memoria del futbol internacional.

Entre esos capítulos aparecen varios árbitros mexicanos, quienes a lo largo de distintas ediciones mundialistas quedaron en el centro de la controversia por decisiones que todavía generan discusión entre aficionados y especialistas.

Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca y con México como una de las sedes principales junto a Estados Unidos y Canadá, resurgen recuerdos de actuaciones arbitrales que marcaron partidos de enorme trascendencia y que incluso alteraron el rumbo de algunas selecciones.

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Uno de los casos más recordados ocurrió en la Final de Italia 1990 entre Argentina y Alemania. El árbitro Edgardo Codesal, nacido en Uruguay, pero representante de México ante FIFA, tomó decisiones que provocaron indignación en territorio argentino.

Durante aquel encuentro expulsó a Pedro Monzón y Gustavo Dezotti, además de señalar un penalti a favor de Alemania tras una acción entre Roberto Sensini y Rudi Völler en la recta final del partido.

Andreas Brehme convirtió el disparo y selló el triunfo alemán por 1-0. Sin embargo, la decisión arbitral quedó bajo cuestionamiento durante décadas. Diego Armando Maradona explotó contra Codesal tras el silbatazo final y lo calificó como un “ladrón”. Para muchos aficionados argentinos, ese arbitraje representó una injusticia que privó a la Albiceleste del bicampeonato mundial.

Años antes, otro árbitro mexicano ya había protagonizado un episodio polémico con Argentina. En el Mundial de España 1982, Mario Rubio expulsó a Maradona durante el duelo de Cuartos de Final frente a Brasil. El conjunto brasileño dominaba el marcador 3-0 cuando el entonces joven astro argentino cometió una fuerte entrada sobre Batista.

Rubio no dudó y mostró la tarjeta roja directa al minuto 85. Aunque la acción encajaba dentro del reglamento, la expulsión provocó molestia entre aficionados argentinos, quienes consideraron que el árbitro mexicano actuó con excesiva severidad contra la principal figura de su selección. Aquella decisión alimentó la tensión histórica entre parte del entorno argentino y algunos silbantes mexicanos en torneos internacionales.

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Décadas más tarde, Marco Antonio Rodríguez apareció en otra de las controversias más famosas de la historia reciente de los Mundiales. El llamado “Chiquimarco” dirigió el partido entre Uruguay e Italia en Brasil 2014, un encuentro que quedó marcado por la mordida de Luis Suárez sobre Giorgio Chiellini.

La acción ocurrió durante el segundo tiempo, pero Rodríguez y su equipo arbitral no detectaron el incidente. La jugada recorrió el mundo apenas terminó el partido y generó fuertes cuestionamientos hacia el cuerpo arbitral mexicano. Dos días después, FIFA castigó a Suárez con nueve partidos de suspensión y cuatro meses fuera de toda actividad relacionada con el futbol.

La polémica no terminó ahí. Durante el mismo encuentro, Rodríguez expulsó al italiano Claudio Marchisio por una entrada sobre Egidio Arévalo. La decisión dividió opiniones, ya que varios analistas consideraron exagerada la tarjeta roja. Entre la omisión de la agresión de Suárez y la expulsión de Marchisio, el arbitraje mexicano quedó bajo intensa presión mediática.

Otro nombre que permanece ligado a decisiones controvertidas es Arturo Brizio Carter, uno de los árbitros mexicanos más reconocidos en la historia de FIFA. Brizio posee el récord de más expulsiones para un árbitro mexicano en Copas del Mundo, con siete tarjetas rojas repartidas entre Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

La más recordada llegó precisamente en Francia, cuando expulsó a Zinedine Zidane en el partido de fase de grupos entre Francia y Arabia Saudita. El mediocampista francés perdió el control y golpeó a un rival, acción que Brizio castigó con tarjeta roja directa.

Aunque la decisión se ajustó al reglamento, en Francia surgieron críticas por considerar que el árbitro mexicano actuó con dureza contra la máxima figura del país anfitrión. Zidane se perdió los siguientes partidos de la fase de grupos y el episodio desató un enorme debate mediático. Pese a ello, Francia terminó levantando la Copa del Mundo semanas después.

Felipe Ramos Rizo también quedó marcado por una decisión polémica en Corea-Japón 2002. El silbante mexicano dirigió el duelo de Cuartos de Final entre Brasil e Inglaterra, partido en el que Ronaldinho brilló con un gol inolvidable que ayudó al conjunto sudamericano a tomar ventaja.

Sin embargo, el encuentro cambió cuando Ramos Rizo expulsó al atacante brasileño tras una fuerte entrada sobre Danny Mills. La decisión generó protestas inmediatas por parte de futbolistas brasileños y aficionados, quienes argumentaron que la acción no merecía tarjeta roja directa.

Con el paso de los años, Ramos Rizo defendió su determinación y aseguró que aplicó correctamente el reglamento sin importar el nombre del jugador involucrado. Incluso afirmó que no identificó de inmediato que se trataba de Ronaldinho al momento de mostrar la tarjeta.