La Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 representó para la Selección Mexicana una auténtica montaña rusa de emociones. El triunfo histórico ante Francia en la fase de grupos ilusionó al Tricolor, pero el sueño del quinto partido volvió a esfumarse tras la derrota frente a Argentina en los octavos de final.

El equipo dirigido por Javier Aguirre, que además tuvo el honor de inaugurar aquella edición del Mundial de la FIFA frente al anfitrión Sudáfrica, llegó con expectativa al duelo ante la Albiceleste. Sin embargo, el conjunto sudamericano se impuso (3-1) y volvió a marcar el final del camino para México en una Copa del Mundo.

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Más allá del resultado y de la eliminación, aquel encuentro dejó una anécdota poco favorable para el representativo nacional y, en particular, para uno de sus jugadores. Las estadísticas del partido evidenciaron uno de los registros físicos más bajos para un futbolista del Tricolor en una justa mundialista.

Se trata de Adolfo Bautista, entonces jugador de Chivas, quien fue titular ante Argentina y permaneció 47 minutos sobre el terreno de juego.

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De acuerdo con reportes oficiales de la FIFA, el "Bofo" recorrió únicamente 5,297 metros, cifra que incluso fue inferior a la del guardameta Óscar Pérez, quien disputó prácticamente todo el encuentro.

El exportero mexicano contabilizó 5,522 metros recorridos en 95 minutos, un dato que con el paso del tiempo se convirtió en una de las estadísticas más llamativas y criticadas de aquel Mundial para la Selección Mexicana.