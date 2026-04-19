La cancha del Estadio Banorte se prepara para vivir una tarde cargada de emoción y recuerdos. Este domingo, el renovado Coloso de Santa Úrsula será el escenario de un duelo muy especial entre las Leyendas de México y las Leyendas de Brasil, un partido que promete nostalgia pura con figuras que marcaron época dentro y fuera de la cancha.

Nombres como Ronaldinho, Kaká y Adriano se encontrarán frente a frente con históricos del futbol mexicano como Cuauhtémoc Blanco, Andrés Guardado y Rafael Márquez, en un espectáculo pensado para celebrar la grandeza del futbol con miras al inicio de la Copa del Mundo.

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Previo a este encuentro, una de las estrellas brasileñas no dudó en rendirse ante el legado de Rafael Márquez, a quien señaló como una pieza clave en la historia del balompié mexicano y un referente durante su paso por el FC Barcelona.

Se trata de Edmílson, histórico lateral brasileño y campeón del mundo con la FIFA en 2002, quien compartió vestidor con el mexicano durante su etapa en el FC Barcelona.

En conferencia previa al encuentro, el exfutbolista no escatimó elogios hacia Márquez, a quien describió como un auténtico maestro en la zona baja del campo y un referente defensivo dentro del equipo catalán.

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"El que corría menos, se cansaba menos. Yo corría por él (risas), pero es inteligente, no necesitaba salir corriendo por todas partes, era muy inteligente, entendió mucho, pero (fue) un maestro en la cancha, sabía tener tiempo, cuándo defender, cuándo atacar, y reencontrar a Rafa es volver con los grandes amigos", mencionó.

Las palabras del brasileño, causaron una sonrisa en Márquez, quien ahora es auxiliar técnico del equipo nacional, y que espera tras la edición de 2026 tomar el cargo como entrenador principal de México.