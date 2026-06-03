A poco tiempo del arranque de la Copa del Mundo de 2026, dentro de la estructura de la Selección Mexicana ya existe una visión sobre el futuro del banquillo nacional.

Aunque el equipo todavía no inicia su participación mundialista frente a Sudáfrica, todo apunta a que Javier Aguirre concluirá su etapa al finalizar el torneo y dejará el camino libre para Rafael Márquez.

El histórico exdefensa nacional, quien hoy ocupa el cargo de auxiliar técnico del “Vasco”, ya comenzó a definir piezas importantes para conformar el grupo de trabajo que lo acompañaría rumbo al proceso del Mundial de 2030.

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De acuerdo con información revelada por el periodista Francisco Arredondo en el programa Línea de 4 de TUDN, Márquez incluso buscó integrar a uno de los hombres de confianza de Aguirre dentro de su proyecto.

"Está conformando su equipo de trabajo, ya le pidió al 'Vasco' Aguirre a su preparador físico, obviamente le pidió el Vasco que no, entonces Rafa está preparando a su cuerpo técnico". Márquez ya contempla perfiles a fines a sus planes y de plena confianza para fortalecer su estructura.

Entre los nombres que aparecen para acompañarlo destacan exseleccionados nacionales con experiencia y peso dentro del vestidor, como Andrés Guardado, Alfredo Talavera y Aarón Galindo, este último con una relación cercana al exjugador del Barcelona.

"Parte de su cuerpo técnico serían Guardado, Talavera y gente con la que ha ido desarrollando y hasta Aarón Galindo, quien tiene una muy buena relación con el mismo Rafa, ya que cuando están en España se reúnen muy seguido", destacó el mismo Arredondo.