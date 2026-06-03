La Selección Mexicana afrontará su último compromiso amistoso antes del arranque de la Copa del Mundo 2026 con un duelo frente a Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

El encuentro representa la última oportunidad para que Javier Aguirre observe a los futbolistas elegidos y termine de definir la base del equipo que debutará frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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Con la lista definitiva de 26 convocados ya confirmada, el cuerpo técnico del Tricolor apunta a mostrar una alineación cercana a la que saltará al terreno de juego en el estreno mundialista.

El partido frente al conjunto europeo tendrá valor estratégico, pues permitirá evaluar funcionamiento colectivo, ritmo competitivo y variantes tácticas.

¿Cuál es el posible once inicial del Tri para su amistoso ante Serbia?

La posible alineación de México para enfrentar a Serbia contempla a Raúl Rangel en la portería, respaldado por una línea defensiva integrada por Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

En la mitad de la cancha aparecerían opciones como Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Edson Álvarez o Erik Lira.

En ofensiva, Raúl Jiménez apunta como referencia principal y podría estar acompañado por hombres como Julián Quiñones, Alexis Vega y/o Roberto Alvarado, quienes también cuentan con posibilidades de aparecer desde el inicio.

El amistoso ante Serbia permitirá conocer con mayor claridad el rostro del Tri para la Copa del Mundo 2026.