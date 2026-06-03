El número 10 volverá a ocupar un lugar especial en la próxima Copa del Mundo. El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, reunirá a varias de las máximas figuras del planeta con el dorsal más emblemático del futbol internacional.

A lo largo de la historia, el “10” se convirtió en sinónimo de talento, liderazgo y creatividad dentro del terreno de juego.

Grandes leyendas construyeron su legado con ese número en la espalda y, para la siguiente justa mundialista, futbolistas de distintas selecciones asumirán la responsabilidad de portar uno de los símbolos más representativos del deporte.

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La lista cuenta con nombres de talla internacional como Lionel Messi con Argentina, Neymar con Brasil, Kylian Mbappé con Francia, Jude Bellingham con Inglaterra y Jamal Musiala con Alemania. También destacan Mohamed Salah con Egipto, Luka Modric con Croacia, James Rodríguez con Colombia y Christian Pulisic con Estados Unidos.

En el caso de la Selección Mexicana, Alexis Vega aparece como el encargado de utilizar el dorsal 10. El atacante mexicano tendría sobre sus hombros un número histórico que en otras etapas defendieron jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Giovani dos Santos.

La relación entre el número 10 y los futbolistas desequilibrantes permanece vigente pese al paso de los años. Aunque existen excepciones reconocidas, como Cristiano Ronaldo y su tradicional dorsal 7, la mayoría de las selecciones continúan reservando el “10” para sus elementos más talentosos.

Entre los jugadores confirmados también resaltan Dani Olmo con España, Bernardo Silva con Portugal, Memphis Depay con Países Bajos, Martin Odegaard con Noruega y Giorgian De Arrascaeta con Uruguay.

El Mundial 2026 apunta a convertirse en una edición histórica no solo por la cantidad de países anfitriones, también por la enorme calidad de futbolistas que participarán en el torneo. Muchos de ellos cargarán con el dorsal más admirado del balompié y buscarán dejar su nombre marcado en la historia de las Copas del Mundo.

¿Quiénes son los jugadores que usarán el 10 en el Mundial?