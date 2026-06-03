Katia Itzel García afirma que el trabajo duro le abrió las puertas a la justa mundialista de 2026

Katia Itzel García entrenó, luchó, se preparó y esforzó para ver plasmado su nombre en la lista de los 52 árbitros elegidos por la FIFA para el Mundial de Norteamérica 2026.

Alcanzar el objetivo que se trazó desde Qatar 2022 no fue nada sencillo. Sin embargo, el estar “100 por ciento enfocada y ser constante” le permitió conseguirlo.

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¿Qué dijo Katia Itzel García sobre la clave para obtener su 'boleto' al Mundial?

“Se requiere mucho trabajo para estar con los mejores árbitros del mundo. Trabajé muy duro, sabiendo cuáles eran mis áreas de oportunidad y las trabajé hasta que se convirtieron en fortalezas; sólo de esa manera me abrí las puertas y, afortunadamente, el sueño que me planteé se logró”, externó.

Para ser considerada, la silbante tuvo que cumplir “responsablemente” con todos los requerimientos, a lo largo de los últimos meses. Ser mundialista no fue fácil.

“Es una preparación integral, tengo que abarcar todos los aspectos que requiere [FIFA], como son los mentales, técnicos, tácticos y físicos. [También] trabajar el entrenamiento invisible, el descanso, las citas con los fisioterapeutas, evitar las lesiones, porque necesitamos estar al 100 para responder de la manera correcta a las demandas que se presenten”, reveló.

Desde que comenzó su carrera en el arbitraje hace una década, García tenía bastante claro que quería llegar lejos.

“Mis metas estaban muy claras, quería ser árbitra internacional, ir a unos Olímpicos e ir a un Mundial. Quería estar ahí, lograrlo y me sentía capaz. Y todo eso ya lo he logrado, con la mente puesta en prepararme”, compartió.