El cruce de Octavos de Final entre México y Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010 quedó marcado por distintos factores: el gol de Carlos Tévez que estaba en fuera de lugar, el tanto de Javier Hernández al ángulo izquierdo... y también, por una atajada que le hizo Óscar 'Conejo' Pérez a Lionel Messi.

En aquel partido, el Tri se fue derrotado con un marcador de 3-1, Tévez y Gonzalo Higuain fueron sus verdugos. Sin embargo, Messi, el mejor jugador de la albiceleste, no pudo anotar ni un solo gol en esa edición.

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¿Cómo fue la atajada del Conejo Pérez a Messi en Sudáfrica 2010?

La jugada comenzó por la banda izquierda, Leo Messi recibe el balón, y se burla a Efraín Juárez, (hoy, DT de Pumas), después, Gerardo Torrado y Rafael Márquez intentan quitarle el balón, también sin éxito, y desde fuera del área, el astro argentino dispara a puerta.

Todo pintaba para ser un golazo más a su colección, sin embargo, ahí se encontró con el Conejo Pérez, quien a dos manos, sacó ese cañonazo hacia el tiro de esquina, y provocó la decepción de Leo Messi.