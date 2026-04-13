Una de las novelas más grandes en torno a la Selección Nacional en este ciclo hacia el Mundial de 2026, fue la de Guillermo Ochoa. El veterano de 40 años de edad, pasó por varios procesos en este último año, con tal de poder ir al torneo internacional.

Se quedó sin equipo... luego se fue a Chipre para internar tomar ritmo y continuidad... parecía que no iba a meterse en la lista final, y con la lesión de Luis Ángel Malagón, se le abrió una oportunidad de oro para poder meterse entre los tres porteros de Javier Aguirre.

Conoce quiénes son los porteros que Javier Aguirre ha convocado a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 / FOTO : Imago7

Sin embargo, para ir a la última vez que 'Paco Memo' defendió el arco tricolor hay que retroceder muchos días en el tiempo, ya que, el Vasco, ha optado por Malagón y el 'Tala Rangel en las más recientes convocatorias.

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¿Cuándo fue la última vez que Ochoa jugó con México?

Ochoa saltó al campo por última vez con el Tri el 11 de noviembre de 2024, en lo que fue la ida de las semifinales ante Honduras de la Nations League. Aquella noche, el guardameta fue titular en un encuentro que terminó con una dolorosa derrota para México por 2-0.

Desde entonces, el exjugador del América ha desaparecido del equipo titular, y los nombres de Malagón y Rangel le ganaron la carrera.

A día de hoy, las posibilidades de que Ochoa acuda a su sexta edición de la Copa del Mundo parecen altas. Sería parte de los tres guardametas de la lista final, junto a Raúl Rangel y Carlos Acevedo.