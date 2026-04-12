La victoria de Pumas por 3-1 ante Mazatlán FC en el Estadio Olímpico Universitario quedó en segundo plano debido a un incidente extradeportivo que involucró al director técnico Sergio Bueno y a la árbitra central Katia Itzel García.

El estratega del equipo visitante recibió la expulsión al término del primer tiempo después de reclamar con vehemencia el silbatazo final, justo cuando su plantel armaba una jugada de peligro frente al arco defendido por Keylor Navas.

Según la versión difundida en redes sociales por la fotógrafa Eloísa Sánchez, Bueno habría pronunciado la siguiente frase mientras se dirigía al vestidor: "Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos".

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Esta expresión generó de inmediato reacciones de cientos de usuarios en las redes sociales.

Y es que Katia Itzel García atraviesa uno de los periodos más destacados de su trayectoria profesional. La silbante capitalina recibió recientemente la designación de la FIFA para actuar como árbitra central en el Mundial 2026, junto al también mexicano César Arturo Ramos Palazuelos.

Su ascenso ha sido progresivo y la posiciona como una de las referentes femeninas en el arbitraje nacional.

Durante el encuentro, García enfrentó críticas por ciertas decisiones, entre ellas el pitazo que cortó la acción de Mazatlán al cierre de los primeros 45 minutos. Esa marca desencadenó la molestia del banquillo cañonero y culminó en la roja directa al entrenador.

¿Cómo fue la reacción de la árbitra mexicana?

Lejos de guardar silencio, la árbitra decidió expresarse en sus plataformas digitales. Katia Itzel publicó un mensaje que, aunque no menciona directamente a Sergio Bueno, coincide en el tiempo con la controversia.

"Y hablan sin conocerte. Así le cueste lo que le cueste Señores, vivan su vida. Que a mí me va bien, por suerte…", escribió la silbante, quien ya se alista para participar en la próxima Copa del Mundo a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Este fue el mensaje que envió Katia Itzel García en las redes sociales. FOTO: @kigm14

Junto al mensaje, compartió una imagen donde aparece en un entrenamiento de árbitros, ataviada con una chamarra negra de la Federación Mexicana de Futbol.