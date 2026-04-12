En medio de la incertidumbre que rodea el futuro de Matías Almeyda, un encuentro se dio en España que reactivó las versiones sobre su posible regreso al futbol mexicano.

El protagonista de estas especulaciones es el conductor Adrián Marcelo, quien durante una dinámica de entrevistas en Sevilla terminó cara a cara con el técnico argentino.

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El momento surgió luego de que el creador de contenido coincidió con las hijas del exentrenador de Chivas.

Ellas habrían facilitado el contacto que derivó en una conversación que pronto formará parte de su programa “Radar”.

Marcelo adelantó el encuentro en redes sociales con la frase: “esperen pronto una buena charla con el gran Pelado Almeyda”.

Más allá del carácter anecdótico, el episodio tomó relevancia por un video que circula en plataformas digitales.

¿Por qué motivo Adrián Marcelo candidateó a Matías Almeyda para dirigir a Rayados?

En ese material, el conductor regiomontano plantea la posibilidad de ver a Almeyda en el banquillo de Rayados de Monterrey.

“Pues ya sabrás, yo vengo de una ciudad muy futbolera en Monterrey y ahorita justo no de esos equipos no la está pasando muy bien y muchos te candidatean. A mi para nada es la intención en este video, pero sí creo que es una institución a la que alguien como tú le vendría muy bien, y hablo de los Rayados de Monterrey”, expresó.

Adrián Marcelo haciendo el jale del tato https://t.co/4unjNBrivG — kai (@UntalKaiser) April 12, 2026

El comentario no surge en el vacío. Tras su salida del Sevilla, Almeyda analiza opciones para retomar su carrera.

Reportes apuntan a que clubes como América, Cruz Azul y Monterrey siguen de cerca su situación, con los regiomontanos como principales interesados e incluso con una oferta sobre la mesa.

Pese a ello, el estratega mantiene cautela. Su prioridad apunta a continuar en Europa, luego de su paso por el AEK Atenas y su breve etapa en España. Sin embargo, su historia en México, donde logró cinco títulos con el Guadalajara, lo mantiene como una figura atractiva para la Liga MX.