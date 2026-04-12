La reapertura del Estadio Banorte no cumplió con las expectativas. Tras casi dos años fuera de actividad por trabajos rumbo a la Copa del Mundo 2026, el inmueble volvió a la acción con el empate 1-1 entre el América y Cruz Azul, pero la atención se centró en problemas fuera de la cancha.

Jugadores del conjunto celeste expresaron inconformidad por la falta de agua caliente en el vestidor visitante, una situación que causó molestia tras el desgaste físico del encuentro.

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El periodista César Caballero reportó la queja, que evidenció carencias en un estadio que fue presentado como moderno y listo para eventos internacionales.

El malestar no fue el único señalamiento.

También se reportaron fallas logísticas en la salida del equipo. En redes sociales circularon imágenes de futbolistas como Luka Romero y Mateo Levy caminando entre aficionados al abandonar el recinto.

En lo deportivo, el duelo tuvo intensidad. Patricio Salas abrió el marcador al minuto 17 con un remate de cabeza tras un centro de Alejandro Zendejas.

La respuesta llegó antes del descanso, cuando Omar Campos logró el empate en el tiempo agregado de la primera mitad con un disparo que pegó en el travesaño antes de cruzar la línea.

El resultado dejó a Cruz Azul en la segunda posición con 28 puntos, mientras América se ubicó en el séptimo lugar con 19 unidades. A pesar del espectáculo en la cancha, las deficiencias en servicios y organización marcaron la conversación posterior.

La reinauguración del estadio, que debía representar un avance rumbo al Mundial, generó dudas sobre su estado real. Las fallas reportadas reabren el debate sobre la preparación del inmueble para eventos de talla internacional, donde los estándares serán mucho más exigentes.