El nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a ocupar los reflectores del futbol mundial tras sumar un nuevo tanto en la victoria de Al Nassr sobre Al Okhdood, en la jornada 28 de la liga de Arabia Saudita.

Con esta anotación, el delantero portugués alcanzó una cifra más n su cuanta oficial de goles oficiales en su carrera profesional y se acerca de forma histórica a la marca de los 1,000.

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El atacante luso lleva poco tiempo en activo desde que reapareció tras una breve ausencia por lesión y volvió a responder con contundencia.

Fue titular y marcó al minuto 15, luego de recibir una asistencia precisa de Boushal. Ronaldo definió con potencia frente al arquero rival y firmó un gol que confirmó una vez más su peligrosidad dentro del área.

La cifra no solo alimenta sus récords, también intensifica la expectativa de sus aficionados.

En el torneo saudí, Ronaldo también se mantiene en la pelea por el título de goleo. Con 23 anotaciones, se ubica cerca de los líderes ofensivos del campeonato, mientras su equipo domina la tabla con 73 puntos, por encima de su principal perseguidor, Al Hilal.

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Ronaldo 🐐 pic.twitter.com/PKtqL7ZZTa — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 11, 2026

¿Cuántos goles acumula CR7 y cuántos le faltan para llegar a los 1,000?

El recorrido goleador del delantero abarca varias etapas en clubes y selección. Sus 968 tantos se distribuyen entre la Selección de Portugal, Sporting CP, Real Madrid, Manchester United, Juventus y su actual equipo en Arabia Saudita.

Con este panorama, al delantero le restan 32 goles para alcanzar la cifra soñada. La pregunta que domina la conversación es clara: ¿en qué momento logrará completar el récord?

La cercanía del Mundial de 2026 añade un componente especial a la carrera del portugués.