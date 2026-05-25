Este domingo el AC Milan perdió (1-2) en casa frente al Cagliari y se quedó afuera de la próxima edición de la Champions League, ya que fue superado por el Como en la tabla de posiciones. Ahora, el equipo de Santiago Giménez, que tuvo una temporada para el olvido, deberá conformarse con competir en la Europa League.

Cabe recordar que la temporada 2025-26 del Bebote fue complicada, debido a la lesión en el tobillo que lo obligó a operarse a finales del año pasado y que lo alejó de las canchas hasta marzo del 2026.

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Sin embargo, en redes sociales trascendió una estadística que hace quedar mal al canterano del Cruz Azul, debido a su poco -casi nulo- impacto en el equipo.

Al terminar la temporada de la Serie A, Santiago Giménez se convirtió en el primer delantero de la historia con 0 goles en 10 o más partidos como titular.

A continuación, te presentamos las estadísticas del delantero tricolor.

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ESTADÍSTICAS DE SANTIAGO GIMÉNEZ CON EL MILAN EN LA TEMPORADA 2025-26

En Serie A, Bebote tuvo los siguientes registros:

Partidos jugados: 16 (10 de ellos como titular)

Goles: 0

Asistencias: 1

Coppa Italia:

Partidos jugados: 2

Goles: 1

Asistencias: 0

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