Este domingo el AC Milan perdió (1-2) en casa frente al Cagliari y se quedó afuera de la próxima edición de la Champions League, ya que fue superado por el Como en la tabla de posiciones. Ahora, el equipo de , que tuvo una temporada para el olvido, deberá conformarse con competir en la Europa League.

Cabe recordar que la temporada 2025-26 del Bebote fue complicada, debido a la lesión en el tobillo que lo obligó a operarse a finales del año pasado y que lo alejó de las canchas hasta marzo del 2026.

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Sin embargo, en redes sociales trascendió una estadística que hace quedar mal al canterano del Cruz Azul, debido a su poco -casi nulo- impacto en el equipo.

Al terminar la temporada de la Serie A, Santiago Giménez se convirtió en el primer delantero de la historia con 0 goles en 10 o más partidos como titular.

A continuación, te presentamos las estadísticas del delantero tricolor.

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ESTADÍSTICAS DE SANTIAGO GIMÉNEZ CON EL MILAN EN LA TEMPORADA 2025-26

En Serie A, Bebote tuvo los siguientes registros:

  • Partidos jugados: 16 (10 de ellos como titular)
  • Goles: 0
  • Asistencias: 1

Coppa Italia:

  • Partidos jugados: 2
  • Goles: 1
  • Asistencias: 0

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