La concentración de la Selección Mexicana continúa, de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.A lo largo de los últimos días, el trabajo no se ha detenido en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Incluso, Javier Aguirre ya tuvo la oportunidad de disputar un partido amistoso para observar a sus futbolistas y tratar de encontrar sus mejores opciones rumbo al próximo Mundial.

El Tricolor derrotó (2-0) a Ghana sobre la cancha del estadio Cuauhtémoc, con goles de Brin Gutiérrez y Guillermo Martínez el viernes pasado.

Selección Mexicana en el estadio Cuauhtémoc Foto: Imago7

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En su regreso a la Ciudad de México y para iniciar la semana, el combinado nacional anunció la llegada de dos nuevos "refuerzos" procedentes del futbol del extranjero.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se integran este día a la concentración de la Selección Nacional de México", publicó el equipo de comunicación.

El atacante del Al-Qadisiyah de la Saudi Pro Leagu de Arabia Saudita y el volante del Real Betis de LaLiga de España ya se encuentran bajo las órdenes de Javier Aguirre.

"Ambos futbolistas se incorporan a los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026", añadió.

De esta manera, la Selección Mexicana "continúa así con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de preparación rumbo" a la justa mundialista.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/wQkJyeAmw7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 25, 2026

Cabe resaltar que los dos jugadores disputaron los últimos encuentros de México contra Portugal y Bélgica; incluso, el Maguito fue titular en ambos.

Además, su incorporación al Tri se da justo 10 días antes de que el Tri dispute su penúltimo duelo amistoso antes del Mundial.

El próximo sábado 30 de mayo, México se enfrentará a Australia en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles, California.