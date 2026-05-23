Recientemente se filtró la posible convocatoria de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó a desastarse la polémica entre aficionados y analistas.

La lista que circula en medios internacionales y redes sociales exhibe varias decisiones del cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pochettino, con nombres consolidados, apuestas ofensivas y ausencias que pocos imaginaban hace algunos meses.

Lee también Excomentarista revela motivo por el que fue despedido de Televisa: "Estamos en quiebra"

Entre las sorpresas destaca la posible inclusión de Alejandro Zendejas, atacante del América que podría ganarse un lugar dentro del representativo de las Barras y las Estrellas.

El futbolista, quien en distintos momentos también estuvo ligado al radar mexicano, apunta a formar parte del grupo definitivo rumbo al torneo más importante del planeta.

Al mismo tiempo, otras bajas encendieron el debate dentro del entorno estadounidense. La eventual ausencia de futbolistas como Tanner Tessmann generó cuestionamientos, aunque existe un caso que llamó aún más la atención por la historia detrás de su decisión internacional y el rumbo que podría tomar su carrera.

Se trata de un jugador con sangre mexicana, seguido de cerca por la Selección Mexicana durante varios años debido a las raíces de su familia. La Federación Mexicana de Futbol analizó la posibilidad de convencerlo para defender el escudo tricolor, pero el futbolista mantuvo firme una postura que definió desde joven.

¿Quién es la joya mexicana que prefirió a Estados Unidos sobre México y está cerca de quedarse sin Mundial?

Ese nombre es Diego Luna. El mediocampista ofensivo, nacido en California e hijo de padres originarios de Michoacán, eligió representar a Estados Unidos pese a contar con la posibilidad de jugar para México. Incluso con pasaporte mexicano y acercamientos desde categorías menores, el futbolista apostó por el país donde nació y construyó su formación profesional.

La apuesta parecía encaminarse hacia un final ideal. Con actuaciones destacadas en el Real Salt Lake City, Luna soñó con disputar una Copa del Mundo en casa. Sin embargo, filtraciones difundidas por medios como The Guardian y The Athletic indican que el mediocampista no aparecería en la lista final que se revelaría oficialmente el próximo 26 de mayo en Nueva Jersey.

En contraste, la convocatoria filtrada sí incluye nombres como Christian Pulisic, Weston McKennie, Gio Reyna, Ricardo Pepi y Alejandro Zendejas.

¿Cuál sería la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial?

Porteros:

Matt Freese

Matt Turner

Chris Brady

Defensas:

Max Arfsten

Sergiño Dest

Alex Freeman

Mark McKenzie

Tim Ream

Chris Richards

Antonee Robinson

Miles Robinson

Joe Scally

Auston Trusty

Mediocampistas

Tyler Adams

Sebastian Berhalter

Weston McKennie

Cristian Roldán

Brenden Aaronson

Christian Pulisic

Gio Reyna

Malik Tillman

Tim Weah

Alejandro Zendejas

Delanteros