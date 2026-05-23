Durante varios años, las noches de sábado ofrecieron una intensa competencia entre las principales televisoras mexicanas. Aunque muchos podían pensar que el duelo se centraba en el futbol, el box ocupó un papel clave en la lucha por la audiencia entre Televisa y TV Azteca.

En ese escenario, una de las voces más reconocidas de la empresa de Chapultepec 18 fue la de Eduardo “Lalo” Camarena.

El experimentado comentarista se convirtió en una figura habitual para los aficionados al deporte de los puños, al relatar combates de grandes exponentes mexicanos como Julio César Chávez, Ricardo “Finito” López y, en años más recientes, Saúl “Canelo” Álvarez.

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Su carrera también incluyó coberturas internacionales de Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y otras competencias deportivas.

Pese a su extensa trayectoria y consolidación dentro de la televisora, Camarena dejó la empresa en 2019 tras un recorte de personal.

Ahora, el comentarista habló sobre aquel episodio y compartió detalles del argumento que recibió al momento de su salida.

¿Qué fue lo que dijo Lalo Camarena sobre su salida de Televisa en 2019?

En una conversación dentro del podcast Así de Bolas, conducido por Archie Balardi y Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, Camarena recordó los años que pasó dentro de la televisora y cómo llegó a la empresa.

"Toda mi vida (estuvo en Televisa), desde septiembre de 1984 por invitación de Fernando Schwartz, él me dio la oportunidad, prácticamente toda mi vida. Cinco años me fui a MVS Televisión, donde aprendí más temas de administrativo, producción de televisión y luego regresé", platicó Camarena.

El narrador reveló la explicación que recibió al ser despedido

"Regresé hasta el 2019 que me dieron las gracias de un día para otro. El argumento fue: 'Estamos en quiebra... Los que estaban antes dejaron muy mala situación económica a la empresa", añadió al apuntar que fue Juan Carlos Rodríguez, la “Bomba”, quien le comunicó la decisión.

"Yo fui al segundo que corrieron, primero mi tocayo Lalo Trelles y luego yo: 'estamos en quiebra, estamos mal económicamente'", ahondó el excomentarista en el tema donde le dieron a entender que la administración de Javier Alarcón al frente del departamento de Deportes de Televisa fue la culpable de su salida.