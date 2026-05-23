A unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cristiano Ronaldo atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera.

El delantero portugués logró un nuevo campeonato con el Al-Nassr, equipo que se proclamó monarca de la Saudi Pro League, un título que el atacante celebró junto a sus compañeros y su círculo más cercano.

Lee también México venció a Ghana y Brian Gutiérrez y 'Memote' Martínez fueron protagonistas de los MEMES

El histórico triunfo del conjunto saudí representó un momento especial para el astro luso, quien por fin consiguió levantar el trofeo liguero desde su llegada al balompié árabe.

En medio de los festejos, uno de los mensajes que más llamó la atención llegó de parte de su prometida, Georgina Rodríguez, quien no ocultó la emoción por el logro deportivo del goleador portugués.

¿Cómo fue el emotivo mensaje de Georgina Rodríguez para CR7?

La empresaria e influencer utilizó sus redes sociales para compartir una publicación dedicada al exjugador de clubes como el Manchester United y Real Madrid. Sus palabras reflejaron admiración y orgullo por el camino que Cristiano ha recorrido dentro y fuera de las canchas.

“Qué orgullo verte cumplir sueños con la misma pasión, disciplina y entrega de siempre”, escribió la modelo en Instagram. “Detrás de cada victoria hay años de sacrificio, fuerza y corazón. Hoy celebramos una copa muy importante, pero yo celebro al hombre que eres. Felicidades, mi amor. Qué felicidad verte sonreír así”, añadió.

El mensaje de Georgina apareció apenas unos días después de la consagración del Al-Nassr en Riad, ciudad donde el equipo selló un campeonato que tuvo como uno de sus principales protagonistas al propio Cristiano Ronaldo.

El atacante portugués firmó una actuación determinante en el duelo decisivo frente al Damac FC, encuentro que terminó con marcador de 4-1 a favor del conjunto amarillo. Ronaldo respondió con dos anotaciones y volvió a demostrar que mantiene intacta su capacidad goleadora, incluso a las puertas de un nuevo reto internacional.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, Cristiano llegará motivado tras sumar otro trofeo a una carrera repleta de éxitos, mientras Portugal deposita sus esperanzas en la experiencia de una de sus máximas leyendas.