A menos de tres semanas del silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa entre los aficionados aumenta rumbo al torneo que reunirá a 48 selecciones y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

En medio de la preparación para el certamen, la FIFA anunció el lanzamiento del FIFA Fan ID, una tarjeta gratuita que acompañará a quienes asistan a los encuentros.

El organismo rector del balompié internacional presentó esta herramienta como una nueva forma de interacción para los aficionados durante el campeonato, el cual contará con 104 partidos repartidos en 16 estadios.

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Más allá de fungir como un recuerdo del evento, el FIFA Fan ID promete acercar a los seguidores a contenidos exclusivos y experiencias relacionadas con el torneo.

La tarjeta tendrá un formato físico y personalizado. Los aficionados podrán recogerla en puntos de información ubicados dentro de los inmuebles mundialistas, justo después de ingresar al estadio. Tras obtenerla, bastará con acercarla a un teléfono móvil para desbloquear un ecosistema digital exclusivo.

Entre las funciones anunciadas por FIFA destacan mensajes de video en realidad aumentada, acceso a recompensas mediante FIFA Rewards y la posibilidad de crear artículos personalizados con fotografías oficiales del Mundial y recuerdos propios de cada asistente.

También ofrecerá información útil sobre el estadio y recomendaciones para aprovechar al máximo la jornada de partido.

“Tu FIFA Fan ID es tu puerta de entrada a todo un mundo de contenidos exclusivos, experiencias inolvidables y recuerdos que podrás conservar y compartir. ¡Lleva tu FIFA Fan ID con orgullo! Úsalo en cada ocasión y hazlo tuyo. Disfruta de cada segundo.”, dijo Gianni Infantino.

¿Es necesaria la FIFA Fan ID para ingresar a los partidos del Mundial?

La FIFA recomendó a los aficionados llegar con anticipación a los estadios, ya que la experiencia de cada encuentro comenzará al menos tres horas antes del arranque, con espectáculos en vivo, regalos y distintas activaciones.

Aunque el anuncio generó dudas sobre posibles requisitos de acceso, la FIFA aclaró un punto clave para los asistentes. El FIFA Fan ID no sustituye el boleto de entrada ni funciona como visa de viaje.

Además, su uso no será obligatorio para entrar a los estadios del Mundial 2026, aunque sí estará disponible sin costo para todos los poseedores de entradas.