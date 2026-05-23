La historia de Dani Carvajal con el Real Madrid llegó a su final en una noche cargada de emociones, lágrimas y aplausos en el estadio Santiago Bernabéu.

El capitán del conjunto blanco disputó su último encuentro con la camiseta merengue y recibió un homenaje especial por parte de la afición, sus compañeros y hasta sus rivales, quienes le dedicaron un pasillo de reconocimiento tras abandonar el terreno de juego.

Después del silbatazo final, Carvajal tomó el micrófono en el centro del campo para despedirse oficialmente de la institución en la que construyó una de las trayectorias más exitosas del club.

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El lateral español reconoció la dificultad del momento y agradeció el respaldo que recibió durante toda su carrera.

¿Qué dijo Dani Carvajal en su despedida del Real madrid?

“No es un momento fácil para mí. Estoy muy emocionado por esta gran despedida. Quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue el que me trajo de vuelta desde Alemania. He crecido con él, hemos ganado muchísimas ‘Champions’ juntos pero si me tengo que quedar con algo es que 24 horas después de una grave lesión de rodilla me amplió el contrato. Gracias de todo corazón”, señaló.

El defensor también dedicó palabras a sus compañeros, familiares y aficionados, al destacar el respaldo constante que recibió en los momentos más complicados, especialmente después de la grave lesión de rodilla sufrida en 2024.

Durante su mensaje, el futbolista recordó la etapa dorada que vivió el club y aceptó que su salida representa el cierre de un ciclo histórico.

“No puedo dejar de recordar esta época dorada que hemos vivido. Con mi salida hoy ponemos fin a una era maravillosa, una era de cuatro ‘Champions’ en cinco años, aquella décima, tres ‘Champions’ consecutivas…”, recordó.

El madridista deja atrás 13 temporadas, 27 títulos y seis Champions League, cifra que comparte con figuras históricas como Paco Gento, Luka Modrić, Nacho Fernández y Toni Kroos.

Antes de despedirse definitivamente, Carvajal recorrió el Bernabéu junto a sus hijos en una vuelta de honor, con el dorsal número 2 a la espalda y el reconocimiento de una afición que lo despidió como uno de sus grandes referentes.