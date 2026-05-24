Edson Álvarez, uno de los pocos representantes mexicanos en el fútbol europeo, recibió una dura noticia tras confirmarse el descenso del West Ham en la Premier League.

El mediocampista, que no cerró de la mejor manera su etapa de préstamo con el Fenerbahçe de Turquía y actualmente se encuentra concentrado con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, podría disputar la próxima temporada en la segunda división de Inglaterra.

Lee también Christian Martinoli presume su popularidad en juego de la Selección Mexicana

El exjugador del Club América, con contrato vigente hasta 2028, observó a la distancia cómo los “Hammers” vencieron 3-0 al Leeds en la última jornada.

Sin embargo, ese triunfo no fue suficiente para evitar el desastre: con 39 puntos en 38 partidos, el equipo terminó en la posición 18 de la tabla, perdiendo la categoría junto a Burnley y Wolves.

Lee también Los jugadores que aparecen en el video de Shakira Copa del Mundo

Históricamente, el West Ham ha sido uno de los clubes ingleses que más ha confiado en el talento mexicano. En sus filas han militado jugadores como Guillermo Franco, Pablo Barrera, Javier Hernández y ahora Edson Álvarez, quien enfrenta un futuro incierto tras el descenso, pero con la posibilidad de convertirse en pieza clave para el regreso del club a la élite del fubol inglés.