Con el décimo título de Liga MX que Cruz Azul consiguió el domingo en Ciudad Universitaria ante los Pumas, aumentaron las chances de que ciertos jugadores del plantel, puedan asistir al Mundial 2026 con sus respectivas selecciones.

Al momento, el único confirmado es Erik Lira, quien formará parte de la nómina de Javier Aguirre en la Selección Mexicana. Sin embargo, hay un par de nombres más que tienen chances reales de asistir a la máxima fiesta del futbol.

Erik Lira, durante el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Islandia - Foto: Imago7

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¿Qué jugadores del Cruz Azul pueden ir al Mundial?

Por parte de la selección de Colombia aparecen dos futbolistas: Willer Ditta y Kevin Mier. Ambos, piezas clave en la defensa de Cruz Azul, Ditta en la zaga y Mier en el arco.

Willer Ditta con Cruz Azul ante Tigres / FOTO: Imago7

El defensor fue clave en la obtención del trofeo para La Máquina, ya que aportó seguridad, juego aéreo, y mucha garra. Del otro lado, Mier, aunque estuvo lesionado gran parte del torneo, sus actuaciones pasadas y en la Liguilla le bastaron para que meterse en consideración.

Ambos forman parte de la prelista del equipo, a falta de que se oficialice su participación.

Kevin Mier, durante un partido con Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026. FOTO: Imago7

Gabriel 'el Toro' Fernández, es un nombre que causa incertidumbre en Uruguay, porque aunque estando sano es un buen elemento, el problema es que con el Cruz Azul mostró problemas físicos que le impidieron estar al 100% en La Fiesta Grande.

Finalmente, está en el aire todavía el caso de Charly Rodríguez, quien está a la espera de un llamado de último momento por parte del Vasco.

El mediocampista tricolor fue el mejor jugador que tuvo el equipo de Joel Huiqui en toda la Liguilla.