Este domingo el Inter Miami recibe en su nuevo estadio al Philadelphia Union en el partido correspondiente a la jornada 15 de la MLS y tan solo en el primer tiempo, hubo una lluvia de goles en la que Germán Berterame ha sido actor principal gracias a un doblete con dos asistencias de Lionel Messi.

Al final de los primeros 45 minutos, las Garzas y el Union empataron 4-4, por lo que el delantero de la Selección Mexicana tendrá que volver a hacerse presente en el marcador para poder darle el triunfo a su equipo en la segunda parte.

A continuación, te mostramos cómo fue el doblete de Berterame con el Inter Miami en el primer tiempo.

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Los goles de Germán Berterame con Inter de Miami

El primer gol llega gracias a su gran sentido de ubicación, ya que, después de una gran jugada individual de Rodrigo De Paul, Lionel Messi intentó hacer una pared con su compañero de Selección, quien no llegó a empujar el balón, y fue Berterame quien se encontró con el esférico de frente a la portería para rematar con potencia.

El segundo gol llegó después de que Lionel Messi intentara disparar al arco y la presión de la defensa visitante forzó una asistencia atropellada, pero Berterame, nuevamente bien ubicado dentro del área, logró darse vuelta y rematar para anotar el 3-3.

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