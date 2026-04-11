La situación de Santiago Giménez en el AC Milan genera dudas luego de la derrota 0-3 frente al Udinese en la Jornada 32 de la Serie A.

El delantero mexicano no tuvo actividad en el encuentro, pese a la urgencia ofensiva que atraviesa el equipo.

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Aunque el atacante ya se encuentra recuperado físicamente, su regreso ha sido cauteloso.

El técnico Massimiliano Allegri ha optado por dosificarlo tras la operación de tobillo, lo que ha limitado su presencia en el campo.

Desde su reaparición el pasado 21 de marzo, el mexicano apenas suma 42 minutos repartidos en dos compromisos.

Su primer partido tras la lesión ocurrió ante el Torino, donde disputó 14 minutos como relevo. Posteriormente, tras la pausa por la fecha FIFA —en la que no fue considerado por la Selección Mexicana— tuvo participación ante el Napoli durante 28 minutos. En el duelo contra Udinese permaneció en la banca sin ser utilizado.

El AC Milán, con Santi Giménez incluido, fue abucheado tras caer con el Udinesse

El contexto colectivo tampoco ayuda. El Milan atraviesa un momento complicado que quedó evidenciado en San Siro, donde la afición expresó su descontento con abucheos tras una nueva derrota.

El equipo suma tres caídas en sus últimos cuatro partidos, resultados que lo han dejado fuera de la pelea por el campeonato.

El conjunto rossonero se encuentra a nueve puntos del liderato que ocupa el Inter de Milán, mientras observa de cerca la presión de equipos como la Juventus y otros perseguidores en la tabla. La lucha ahora se centra en asegurar un lugar en competiciones europeas.

“Es parte del juego: cuando ganas eres bueno, cuando pierdes no lo eres. Esta noche los silbidos son justos, aunque el equipo trabajó duro. Ahora tenemos que pensar en el siguiente partido, y esta derrota debe representar una oportunidad para hacerlo mejor en el próximo", declaró Allegri.

“El equipo tiene que reaccionar… Esta derrota debe hacernos entender que el lugar en la Champions League está en riesgo”.