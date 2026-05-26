La Selección Mexicana continúa con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de la preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Santiago Giménez y el mediocampista Obed Vargas, jugadores del Milan y Atlético de Madrid, respectivamente, se integran este martes a la concentración Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Santiago Giménez no ha jugado con el Milan debido a una lesión. Foto: Especial

Asimismo, la Federación Mexicana de Futbol informó que Johan Vásquez, defensor del Genoa, se incorporará a la concentración mexicana mañana miércoles 27 de mayo.

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Los tres elementos del combinado nacional se suman a los trabajos de Javier Aguirre de cara a los últimos dos partidos que le restan a la Selección Mexicana antes de su debut en la Copa del Mundo 2026, frente a Sudáfrica el 11 de junio.

Los duelos que le restan a México son frente a las Selecciones de Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio), en el Rose Bowl y el estadio Nemesio Díez, respectivamente.

Los seleccionados nacionales que ya concentran

Por ahora, son 25 elementos los que ya parecen tener cerca su lugar en la próxima Copa del Mundo. Quedan dos lugares y varios futbolistas como opciones de Javier Aguirre.

Porteros: Guillermo Ochoa, Raúl Rangel, Carlos Acevedo

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez

Medios: Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Gilberto Mora, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez

Delanteros: Alexis Vega, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Guillermo Martínez, Armando González, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.