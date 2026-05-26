Con la presión y el nerviosismo que conlleva ser anfitrión de una Copa del Mundo en menos de 15 días, la Selección Mexicana de Javier Aguirre viajará a Estados Unidos para jugar ante su similar de Australia.

Para este duelo, el Vasco tendrá casi equipo completo para poder definir los últimos detalles antes del juego ante Sudáfrica en el estadio Banorte.

Javier Aguirre salió a conferencia de prensa tras la polémica suscitada este miércoles 6 de mayo. FOTO: Imago7

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Por ahora, el Tri marcha invicto en 2026, la marca es de cuatro victorias y dos empates en seis juegos disputaos. Lo que parece una buena noticia de cara al Mundial, ya que el equipo toma ritmo antes del torneo más importante.

Horario y dónde ver el juego de México vs Australia

El juego está pactado para el sábado 30 de mayo, en en Rose Bowl, de Pasadena, California, y empezará a las 8:00 pm, hora del Centro de México.

El choque entre ambas selecciones se podrá disfrutar a través de las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.