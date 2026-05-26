El regreso del histórico centrocampista Alberto 'Negrito' Quintero marcó este martes la presentación de la lista de 26 jugadores convocados por Thomas Christiansen para representar a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que figura Adalberto 'Coco' Carrasquilla, cuya presencia generó dudas en las últimas horas por una lesión que resultó ser menos grave de lo aparente.

Quintero integra una convocatoria que mantiene la base del equipo que consiguió el boleto al Mundial, con referentes como Carrasquilla, Aníbal Godoy, Michael Amir Murillo, José Fajardo y Cecilio Waterman.

El experimentado volante, actualmente jugador del Plaza Amador del futbol local, vuelve a la selección tras no haber formado parte del proceso reciente liderado por el seleccionador Christiansen.

Lee también Javier Aguirre: En la FMF confían plenamente en el Vasco para el Mundial 2026

"Coco" Carrasquilla en conferencia de prensa con Pumas - Foto: Maritza Villagómez/EL GRÁFICO

Durante la presentación —acompañada por un video en el que fueron apareciendo los apellidos de los convocados— el seleccionador destacó el compromiso del grupo y aseguró que la lista responde “al momento futbolístico, al equilibrio del equipo y a la capacidad competitiva del plantel, con el objetivo de que Panamá supere su actuación del Mundial de Rusia 2018.

La convocatoria fue anunciada en un acto celebrado en las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, en la capital panameña.

Panamá debutará el próximo 17 de junio ante Ghana en el Toronto Stadium, en Canadá, por el Grupo L, que comparte además con Croacia e Inglaterra.

El conjunto canalero disputará una serie de amistosos preparatorios frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, como parte de la puesta a punto antes de instalarse en su campamento base en Ontario.

Lista completa de Panamá para el Mundial 2026

- Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía , César Samudio.

- Defensas: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Michael Amir Murillo , José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade , Edgardo Fariña, Eric Davis, Jiovanny Ramos y Roderick Miller.

- Centrocampistas: Adalberto Carrasquilla, Anibal Godoy, Christian Martínez, Edgar Yoel Bárcenas, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez, César Yanis, Alberto Quintero y Azarias Londoño.

- Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.