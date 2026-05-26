El entrenador de la selección de Canadá, Jesse Marsch, cree que el capitán Alphonso Davies jugará el Mundial, aunque es poco probable que esté listo para el debut del equipo debido a una lesión.

Canadá entrena esta semana en Charlotte, Carolina del Norte, de cara a un par de partidos finales de preparación: contra Uzbekistán el 1 de junio en Edmonton y contra Irlanda el 5 de junio en Montreal.

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El equipo tiene previsto anunciar el viernes su lista de 26 jugadores para el Mundial. El torneo, coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México, comienza el 11 de junio. El partido inaugural de Canadá es contra Bosnia y Herzegovina en Toronto el 12 de junio.

Davies, de 25 años, se lesionó durante la derrota del Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones. Disputó 58 partidos con Canadá y marcó 15 goles.

“Sí, creo que Alphonso jugará el Mundial”, afirmó Marsch. “No, no creo que esté del todo listo para el 12 de junio. Pero ya veremos”.

Lista del campamento de entrenamiento de Canadá por posición con afiliación de club:

Porteros: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami).

Defensas: Zorhan Bassong (Sporting Kansas City), Moïse Bombito (Nice), Derek Cornelius (Rangers), Alphonso Davies (Bayern Múnich), Luc de Fougerolles (Dender EH), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Jamie Knight-Lebel (Swindon Town), Richie Laryea (Toronto), Ralph Priso (Vancouver Whitecaps), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire).

Centrocampistas: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jayden Nelson (Austin), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Daniel Jebbison (Preston North End), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Jacen Russell-Rowe (Toulouse).