A 15 días de que comience a rodar el balón de la en el estadio Banorte entre México y Sudáfrica, parece ser que el Tri de Javier Aguirre ya está prácticamente definido.

De acuerdo con información de TUDN, el equipo mexicano ya tiene confirmados a 25 de los 26 futbolistas que integran la lista definitiva para el torneo.

Selección Mexicana en el estadio Cuauhtémoc Foto: Imago7
Selección Mexicana en el estadio Cuauhtémoc Foto: Imago7

Ante esto, se ha puesto en duda quién podría ser el jugador que se meta al último en la lista de Javier Aguirre. Han surgido un par de nombres.

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  • Porteroa: Carlos Acevedo, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa
  • Defensas: César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez.
  • Mediocampistas: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Chávez, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Luis Romo.
  • Delanteros: Alexis Vega, Armando González, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

De acuerdo con los reportes, el lugar restante lo pelearían en especial, tres nombres: Julián Araujo, Marcel Ruiz y Germán Berterame.

Por lo que, el jugador del Cruz Azul campeón, Charly Rodríguez, quedaría descartado por el Vasco.

Marcel Ruiz con Toluca, durante la Copa de Campeones de la Concacaf - Foto: Imago7
Marcel Ruiz con Toluca, durante la Copa de Campeones de la Concacaf - Foto: Imago7

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