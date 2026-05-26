A 15 días de que comience a rodar el balón de la Copa del Mundo en el estadio Banorte entre México y Sudáfrica, parece ser que el Tri de Javier Aguirre ya está prácticamente definido.

De acuerdo con información de TUDN, el equipo mexicano ya tiene confirmados a 25 de los 26 futbolistas que integran la lista definitiva para el torneo.

Selección Mexicana en el estadio Cuauhtémoc Foto: Imago7

Ante esto, se ha puesto en duda quién podría ser el jugador que se meta al último en la lista de Javier Aguirre. Han surgido un par de nombres.

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La lista de México para el Mundial 2026

Porteroa : Carlos Acevedo, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa

: Carlos Acevedo, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa Defensas : César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez.

: César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez. Mediocampistas : Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Chávez, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Luis Romo.

: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Chávez, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Luis Romo. Delanteros: Alexis Vega, Armando González, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

De acuerdo con los reportes, el lugar restante lo pelearían en especial, tres nombres: Julián Araujo, Marcel Ruiz y Germán Berterame.

Por lo que, el jugador del Cruz Azul campeón, Charly Rodríguez, quedaría descartado por el Vasco.