Diego Simeone rechazó el regalo de aficionado mexicano y desató controversia en las redes

La relación entre la afición mexicana y Diego Simeone vivió un momento que desató la polémica tras la difusión de un video que ha generado debate en redes sociales.

El estratega argentino, quien recientemente mostró interés en el talento azteca con la incorporación de Obed Vargas al mediocampo del Atlético de Madrid, ahora enfrenta críticas por su reacción ante un gesto de un seguidor.

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El incidente ocurrió en los pasillos del Riyadh Metropolitano, donde el creador de contenido de TikTok “Brekelmilagro” se encontró con el entrenador.

Con entusiasmo, el aficionado buscó entregarle un sombrero tradicional mexicano como muestra de apoyo.

"Es Simeone, wey, el jefe de jefes está aquí. Vamos a intentar darle el sombrero", comentó el usuario antes de acercarse.

¿Cómo fue la reacción del entrenador del Atlético de Madrid ante el obsequio del fan mexicano?

Posteriormente, expresó: "Simeone, desde México maestro, un regalo". Sin embargo, la respuesta del técnico fue breve y directa: "No, gracias, no lo quiero".

Que pedo con el Cholo Simeone que ha ganado o por qué se siente tocado por los dioses como si sus equipos no jugaran horrible.



No recibió un sombrero de charro que le regalaban 🇲🇽



Hagan algo @elchiringuitotv @cristobalsoria @jpedrerol pic.twitter.com/AdU9DYaL2k — Emmanuel 3.0 🇦🇹 (@emmagromar) April 10, 2026

La negativa del ‘Cholo’ sorprendió al aficionado y a miles de usuarios que reaccionaron al video, el cual rápidamente se viralizó.

Mientras algunos consideran que el entrenador actuó con educación al rechazar el obsequio, otros opinan que perdió una oportunidad de estrechar aún másel cariño con la afición mexicana, que en los últimos meses había mostrado simpatía hacia su figura.

El momento no terminó de forma completamente amarga. En el mismo recorrido, el exdelantero español David Villa sí aceptó el sombrero.