Ya sólo faltan unos días para que la pelota comience a rodar en el próximo Mundial de la FIFA 2026, por ello algunos gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre brindaron su apoyo a la Selección Mexicana que debutará en el torneo de Norteamérica el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

Gladiadores de la talla de Ángel de Oro, Robin, Audaz, Hermano Calavera Jr, I, Capitán Suicida, Dragón de Fuego, Neón, Stuka Jr., Vaquero Jr. y Raider, entre otros, participaron en una 'cascarita' ante los medios de comunicación en el Deportivo de la Alcaldía Cuauhtémoc y, al término del partido, dieron sus pronósticos para el Tricolor del 'Vasco' Aguirre en la fase de grupos del Mundial.

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"Siento que el primero (vs Sudáfrica) lo gana, el segundo (vs Corea del Sur) esperemos que empate y ojalá gane el tercero (vs Chequia)", auguró Robin.

"Esperemos que los mexicanos avancemos por lo menos al quinto partido, estamos todos muy entusiasmados, muy ilusionados que ahora sí nos den la sorpresa en casa y como buenos mexicanos vamos a apoyar al equipo", manifestó Ángel de Oro. Ante Sudáfrica hay que ganar 1-0; ante Corea del Sur, 2-1 a favor México; y (ante Chequia) yo creo que un empate".

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"Yo creo que ahora si tienen la posibilidad de pasar de los octavos de final y siempre apoyando al equipo mexicano, creo que van a llegar fuertes y con todas las ganas de sacarse la 'espina' de los octavos", opinó Neón.

"Como buen mexicano hay que ser optimistas, positivos, yo confío, tenemos fe y pensemos que vamos a salir victoriosos", señaló Capitán Suicida al dar sus pronósticos: "El primero 1-0 o 2-0, el segundo 1-1, y el tercero sí lo ganamos 2-0 o 3-0".